Carol e Radamés planejam 'briga fake' para enganar Dhomini | Power Couple

Em conversa com Tali e Rafa na manhã desta terça-feira (10), Carol contou para os amigos que Rada teve a ideia de ter uma "briga fake" com Silvia e André para enganar Dhomini. Para a judoca, a atitude movimentaria no jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.