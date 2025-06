Carol, Sílvia e Tali alinham novas estratégias de jogo | Power Couple

Em conversa no quarto neste domingo (2), Carol, Sílvia e Tali falavam de novas estratégias com o desenrolar do jogo. Elas avaliaram comportamentos de seus adversários e de participantes que estão revendo rotas, diante dos embates com o outro grupo.



