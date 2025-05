Casais comentam sobre dinâmica do Quebra Power deste domingo (11) | Power Couple

Tali e Rafa conversaram com Radamés na noite deste domingo (11) sobre a primeira dinâmica do “Rançômetro” da edição. A chegada da atividade trouxe várias surpresas e colocou dúvidas na cabeça dos participantes. Giovanna e Diego, a primeira dupla eliminada, espantou a todos na Mansão ao escolherem Rayanne e Victor para receberem a Herança da DR. “Eu fiquei em choque. Tem muita coisa que não sabemos”, afirmou o repórter durante a conversa.



