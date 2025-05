Casais conversam sobre possível divisão de grupos na Mansão | Power Couple

Os casais Nat e Eike, Adriana e Dhomini conversaram na noite de segunda-feira (5) sobre um boato de que o apresentador estaria querendo dividir a Mansão Power em dois grupos: os mais jovens e os mais velhos. O ator perguntou para para Dhomini sobre a veracidade da história, mas o empresário se defendeu e afirmou que não participou de nenhuma tentativa de separação entre os casais. Adriana, ainda complementou a fala do parceiro afirmando: "A única coisa que ele repudia dentro de reality show é combinação de votos."



