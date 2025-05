Casais conversam sobre treta no Quebra Power | Power Couple

Bia e Gui se reuniram na cozinha para conversar com Emilyn e Everton sobre a discussão que o jovem casal teve com Carol e Radamés durante a dinâmica do Quebra Power, que irá ao ar no programa desta segunda-feira (26). Antes de escolher o casal Furlan como biscoiteiro da casa, o ator afirmou que a primeira escolha era o casal Raiz, mas como ficaram em último na dinâmica, tiveram que apontar outra dupla. Gui ainda lamentou a maneira como ocorreu a discussão e garantiu que se pudessem escolher Emilyn e Everton, a dinâmica ocorreria tranquilamente.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.