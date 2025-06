Casal Power convida Silvia e André para café da manhã especial | Power Couple

Rayanne e Victor convidaram Silvia e André para saborear um café da manhã especial na Suíte Power na manhã desta sexta-feira (13). Enquanto comiam, André aproveitou para contar que ouvia as conversas no quarto ao lado e Silvia completou: "Blindando aqui dentro e falando que o ganhador do Power estava aqui, aqui dentro da Suíte Power", disse a produtora quando ouviu a conversa dos adversários.



