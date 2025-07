'Começou chique e acabou na bagaceira', diz Tali sobre última festa do Power Couple

Para Tali, a última festa do Power Couple foi a melhor. A produtora comentou com Rafa e Victor na manhã deste sábado (5) os acontecimentos da noite de sexta-feira (4). "Começou chique e acabou na bagaceira", disse Tali sobre o evento.



