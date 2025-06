Cris e Kadu são tema de conversa entre Ana Paula, Antony, Adriana e Dhomini | Power Couple

Ana Paula e Antony conversaram com Adriana e Dhomini na noite desse domingo (8), após o Quebra Power. Na dinâmica, a dupla piauiense apontou Cris e Kadu como o casal à deriva no jogo, afirmando que a influenciadora e o ator viraram a casaca e se juntaram ao outro grupo. A corretora de imóveis ainda lembrou de uma situação envolvendo Gretchen e Talira, em que Cris se posicionou contra a produtora, afirmando que a parceira de Pessina era muito debochada.



