Demora no almoço gera tensão na Mansão Power| Power Couple

A divisão de tarefas na Mansão Power tem sido motivo de tensão entre os casais. Carol, Gi, Tali e Silvia estranharam neste domingo (11) a ausência de Gretchen e de seus aliados na cozinha na hora do almoço, levando Tali a questionar: "Eles não querem cozinhar?". O quarteto comentou sobre o fato da cantora sempre tomar à frente no preparo das refeições na casa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.