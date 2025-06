Dhomini analisa relacionamento de casais eliminados do Power Couple

Com a proximidade do fim do reality, os participantes têm feito uma retrospectiva de momentos importantes do jogo. No começo da noite deste sábado (28), Dhomini relembrou com Adriana, Eike e Nat os casais que já foram eliminados do programa, analisando o jeito de se relacionar de cada um deles.



