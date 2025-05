Dhomini e Everton criticam Victor | Power Couple

Ainda na área externa do Quarto Jaca, Everton fez uma análise sobre o jogo de Victor e disse que o ator é mestre em recalcular a rota no jogo. O apresentador relembrou de uma situação do ator em A Fazenda 13, em que ele era muito próximo de Rico e depois se virou completamente contra ele. Para Everton, Victor se aproxima de quem ele acha que está forte para permanecer o máximo de tempo possível no reality. "Ele apontou o dedo pra mim para que? Para conseguir uma expulsão, mas a minha, não a dele", afirmou o apresentador de rodeio.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.