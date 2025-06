Dhomini faz contas para saber quanto ganhará caso vença o reality | Power Couple

Com o Power Couple chegando na sua reta final, Dhomini começou a fazer contas para saber quanto ele e Adriana podem ganhar caso sejam os campeões do programa. Em conversa na tarde deste sábado (28), o casal falou sobre os caminhos que podem levá-los a serem os vencedores da sétima edição do reality.



