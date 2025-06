'Dois desequilibrados' dispara Nat em discussão com Ray e Victor | Power Couple

Após vários desentendimentos durante a semana, os casais Ray e Victor e Nat e Eike voltaram a trocar farpas durante o Quebra-Power deste domingo (29). Irritada com os comentários dos atores, Nat disse que os dois são "desequilibrados" por eles terem gritado com ela.



