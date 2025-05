Eike aconselha Dhomini a pedir desculpas para Carol | Power Couple

Em conversa com Dhomini neste domingo (25), Eike aconselhou o empresário a pedir desculpas para Carol pelo desentendimento que os dois tiveram na DR da última quarta-feira (21). O marido de Adriana diz que tem sido cobrado pela esposa e por outros participantes do reality a ir conversar com Carol.



