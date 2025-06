Eike reclama de banho demorado de adversários e é repreendido por Nat | Power Couple

Eike acordou nesta terça-feira (24) reclamando sobre o banho demorado de adversários. Ao ouvir as reclamações do ator sobre rivais, Nat repreendeu o parceiro: "Para de dar palco", advertiu a influenciadora.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.