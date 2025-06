"Eles não confiam no taco deles', diz Adriana sobre Victor e Ray | Power Couple

Em conversa com Dhomini, Nat e Eike, na tarde desta segunda-feira (30), Adriana especulou sobre qual será o poder da esfera e como serão definida as vagas para o casais finalistas do reality. A corretora de imóveis acredita que Victor e Rayanne fizeram uma aposta alta para conquistar uma vantagem no jogo. Para a esposa de Dhomini, eles teriam feito isso, porque não confiam que são vem avaliados pelo público. "Eles não confiam no taco deles", sentenciou Adriana.



