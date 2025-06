Em conversa com aliados, Carol reafirma que Adriana e Dhomini são seus alvos | Power Couple

Durante uma conversa com aliados nesta terça-feira (10), no quarto Cacau, Carol reafirmou que Adriana e Dhomini são seus alvos no jogo. "É eles mesmo", disse a judoca. Depois, o grupo conversou sobre postura no reality show. "Eu quero ser aqui o mais correto, justo e coerente que eu puder ser", declarou Rafa. "É importante você ter orgulho da sua trajetória", acrescentou o repórter.



