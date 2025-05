Emilyn e Everton comentam boato envolvendo Tali e Rafa: ‘Isso não saiu da gente’ | Power Couple

Nesta quinta-feira (1º), Everton e Emilyn foram se explicar sobre alguns comentários que estavam rolando na Mansão sobre Tali e Rafa. “Chegou um boato de que nós falamos que vocês não mereciam ganhar o prêmio porque vocês têm uma condição de vida melhor”, explicou o apresentador. Em conversa dentro do quarto, ele e a esposa afirmaram que não vazaram conversas que tiveram com a dupla e completou: “Isso não saiu da gente”.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos