Emilyn e Everton vão pela primeira vez para um quarto no Power Couple

Emilyn e Everton estão em um quarto pela primeira vez no jogo. Após a redistribuição feita por Nat e Eike na madrugada desta sexta-feira (9), o casal raíz saiu da sala para o Quarto Jaca. No início do jogo, a dupla teve que ficar na barraca e depois foi mandada para sala. Mesmo estando no Perrengue, o casal ficou feliz com a decisão de Nat e Eike. "Nós gostamos e torcemos por vocês", disse Everton Neguinho, que ainda garantiu: "uma hora, vai chegar a nossa hora".