Emilyn fala sobre expectativa para o Quebra Power desta segunda-feira (26) | Power Couple

Enquanto lavavam louça na manhã deste domingo (25), Emilyn, Everton, Gui e Nat tentaram adivinhar como será o próximo Quebra Power. De acordo com a dentista, a atividade, que será realizada na noite de segunda-feira (26), deve mexer com os ânimos dos participantes.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.