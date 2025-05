Eros é surpreendido com trolagem e casais se divertem | Power Couple

Tali e Rafa, Silvia e André e Carol e Radamés resolveram fazer uma brincadeira com Eros, enquanto o humorista estava no banheiro. Os envolvidos colocaram barricadas em frente a porta, de modo com que o marido de Gi não conseguisse passar. Ao se deparar com a cena, Eros caiu na gargalhada, assim como as outras duplas que presenciaram o momento.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.