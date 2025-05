'Errou feio', diz Eike sobre Esdras ter chamado Rafael de 'reporterzinho' | Power Couple

O acerto de contas entre Esdras e Rafa tem repercutido na Mansão Power. Em conversa com Junior na manhã deste domingo (11), Eike disse que o marido da Gretchen ‘errou feio’ ao chamar o companheiro de Tali de "reportezinho", mas elogiou o músico por ter pedido desculpas para o jornalista. Durante a conversa, ele também criticou os casais Carol e Radamés e Tali e Rafa por não ajudarem nas tarefas domésticas.



