'Está doidinho para nos vetar', diz Victor sobre Eike | Power Couple

Em conversa com aliados na tarde deste sábado (28), Victor falou da sua rivalidade com Eike. Para o ator, o parceiro de Nat tem intenções de atrapalhar seu jogo essa semana: "Está doidinho para nos vetar". O marido de Rayanne ainda disse que também deseja vetar o adversário da Prova dos Casais.



