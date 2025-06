‘Eu prefiro poucos, mas prefiro bons’, afirma Carol em conversa sobre Rayanne | Power Couple

No Quarto Uva, Carol e Talira conversaram sobre o posicionamento de Rayanne e Victor dentro do jogo. As participantes relembraram situações envolvendo a atriz desde o início do reality, afirmando que ex-peoa está forçando uma aproximação do grupo por interesse. Segundo a judoca, a formação do seu grupo aconteceu de forma natural, com pessoas que compartilhavam da mesma maneira de pensar. Por outro lado, o casal de atores não tomou partido do começo, mas que agora se juntou com os demais para ganho pessoal. “A gente não quer virar inimigo, mas a gente não quer ser um grupo de cinco”, finalizou Carol.



