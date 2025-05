'Eu tô bem abalada', diz Ana Paula após eliminação de Fran e Junior | Power Couple

Ana Paula, Antony, Eike e Nat lamentaram durante a madrugada desta sexta-feira (23) a eliminação de Fran e Junior. A esposa de Antony disse para os aliados que ela está "bem abalada" com o resultado da DR. Além disso, o quarteto acha que as provocações devem aumentar a partir de agora.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.