Everton diz que casais precisam se posicionar para continuar no jogo | Power Couple

Na noite desta segunda-feira (2), durante uma conversa do lado de fora da Mansão, Nat, Eike e Everton falaram sobre a trajetória dos casais no jogo. O apresentador revelou que entrou no reality com Emilyn achando que os dois sairiam logo na primeira semana. Neguinho ainda disse que ficou feliz após retornar da DR e que, para continuar no jogo, os casais precisam se posicionar. Everton ainda relembrou a passagem de Bia e Gui pelo Power Couple e disse que o casal não merecia ter sido eliminado pela maneira como se comportava na Mansão. Mas, segundo Eike, a dupla demorou a se posicionar e que chegou a brigar com Gui pela falta de atitude do ator.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!