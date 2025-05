Kadu revela quais foram os motivos para participar do Power Couple

Em uma conversa na sala, Kadu falou sobre os motivos por ter aceitado participar da sétima edição do Power Couple. O ator falou que o público tem uma visão dele diferente do que ele realmente é. Ele ainda falou que logo na primeira semana de programa ele descobriu como as pessoas enxergam ele e disse que não quer sair tão cedo do jogo.



