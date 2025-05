Nat e Eike 'batem cabeça' sobre as Esferas do Poder | Power Couple

Além da DR, que será formada nesta quarta-feira (28), Nat e Eike, detentores das Esferas do Poder desta semana, conversaram na sala sobre qual poderia ser a dinâmica. Entre as possibilidades, os participantes falaram em voto duplo, proteção ou até mesmo a chance de virar o Casal Power. O casal combinou que, se for imunidade, eles pegam. "Se a gente der [a imunidade] para a Ana Paula, vai vir todo mundo na gente, é obvio", completou Nat.



