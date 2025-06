Nat e Eike discutem com Victor: 'Você é muito irônico, cara' | Power Couple

Alerta de treta! Na manhã desta terça-feira (24), enquanto tomavam café da manhã, Nat e Eike discutiram com Victor. O estopim do bate-boca, que começou como uma troca de farpas sobre comportamento, foi o veto da Prova dos Casais desta semana. "O Eike não aceita receber voto e nem ser vetado", argumentou o ator. "A gente dá réplica", rebateu a influenciadora. No meio da discussão, Adriana tentou apaziguar os ânimos, mas não deu certo. "Você é muito irônico, cara. É debochado", disparou Nat. Em seguida, a questão de arrependimentos dentro do reality norteou a conversa acalorada. "Todo mundo errou nessa casa", disse Victor.



