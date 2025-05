Nat e Eike redefinem quartos dos participantes; veja como foi | Power Couple

Na madrugada desta sexta-feira (9), foi realizada a redistribuição dos quartos na Mansão Power. Nat e Eike, o Casal Power do ciclo, foram os responsáveis por definir onde cada dupla dormiria até a próxima semana. A dupla reuniu todos os participantes na sala para anunciar a decisão. Veja como ficou a divisão!



