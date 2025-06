'Para mim, não é problema ir para DR', diz Adriana | Power Couple

Adriana disse para Nat e Eike na tarde deste sábado (28) que não tem medo de ir para próxima berlinda: "Para mim, não é problema ir para DR". Segundo a corretora de imóveis, não faz sentido permanecer mais uma semana no reality se não for para ganhar. A parceira de Dhomini ainda disse que só não gostaria de ir para berlinda com os pais de Filipa.



