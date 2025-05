'Probabilidade de Silvia e André saírem é muito maior', especula Emilyn | Power Couple

Enquanto alguns casais ainda tomavam café da manhã e outros se exercitavam na academia, Emilyn e Everton Neguinho especularam nesta sexta-feira (16) sobre a próxima formação da DR. “A probabilidade de a Silvia e de o André saírem é muito maior do que Carol e Radamés”, disse a cirurgiã-dentista e modelo. Depois, os dois debateram como a judoca e o ex-jogador de futebol poderiam se comportar caso se livrassem de mais uma eliminação. “Aqui não tem nada fácil”, disse Emilyn. “É tudo muito difícil. Complexo, até”, concordou Everton.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.