Radamés relembra época de jogador de futebol durante papo com Rafa | Power Couple

Momento nostalgia! Na tarde desta quarta-feira (11), durante um papo com Rafa na cozinha da Mansão Power, Radamés relembrou a época em que era jogador de futebol. Ele comentou sobre um gol que fez no goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, e também disse que não assiste a muitos jogos de futebol hoje em dia.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.