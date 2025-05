Rafa afirma que está com medo de ir à DR desta semana | Power Couple

O diálogo na Suíte Power está rendendo e o assunto é a DR desta quarta-feira (28)! Durante conversa, Rafa afirma que essa semana está com 'medinho' e descreveu que esse sentimento vem por conta do desempenho do casal nas provas, por conta da esfera e de possíveis votos que ele e Tali podem receber. "Estou com bastante medo dessa formação", concluiu o repórter. Por outro lado, Radamés afirma que eles não sendo os últimos, já ajudaria na votação.



