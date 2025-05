Rafael, Tali, Diego e Giovanna fazem especulações sobre a formação da DR | Power Couple

A proximidade da formação da DR tem deixado os casais ansiosos. Na manhã desta terça-feira (6), Rafael, Tali, Diego e Giovanna conversaram sobre quem pode ser indicado para a berlinda. Eles também especularam sobre a influência do poder conquistado por Gretchen e Esdras no rumo do jogo.



