Ray alerta Silvia sobre Dhomini: 'Ele pode achar que tem liberdade com vocês' | Power Couple

Silvia e Rayanne conversaram à sós nesta manhã de segunda-feira (9) e aproveitaram para esclarecer alguns pontos entre elas, já que Silvia disse que estava "meio bolada", pelo fato de Ray e Victor acharem que ela e André estão fazendo jogo duplo. Ray esclareceu que algumas atitudes, como comer o churrasco de Dhomini ou ser chamada no quarto de Adriana, pode fazer com que Dhomini pense que tem alguma liberdade: "Ele pode achar que tem liberdade com vocês", disse Ray sobre Dhomini em relação ao casal Silvia e André.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.