Rayanne avalia participação na Prova das Mulheres: 'Fiquei muito frustrada' | Power Couple

Durante uma conversa entre os casais sobre o primeiro dia de confinamento, Rayanne desabafou sobre sua participação na Prova das Mulheres, revelando uma frustração com sua atuação. A atriz ainda demonstrou um certo medo com as futuras dinâmicas, dizendo que chegou "meio travada" para a segunda prova, com seu parceiro Victor.



