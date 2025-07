Rivais no jogo, Carol e Adriana conversam sobre café | Power Couple

Após várias desavenças, Carol e Adriana estão deixando o clima tenso de lado. Na manhã deste domingo (6), Carol ofereceu café para a adversária e as duas iniciaram uma conversa amistosa sobre café.



