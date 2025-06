‘Sabonetou ou próximo embate somos nós’, diz Eike sobre Everton | Power Couple

Nat e Eike conversavam sobre estratégias de jogo, após o Quebra Power neste domingo (2). O casal ficou intrigado com a resposta de Everton durante a dinâmica e levantou também a questão da calcinha de Nat na maçaneta: “Ele quer levar para um lado de que, quando é com ele, é julgado e, quando são com os outros, não julgam”, avaliou o ator e acrescentou: “É uma coisa ou outra: ele sabonetou ou o próximo embate dele aqui dentro somos nós”.



