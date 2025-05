'Se o Dhomini for [para a DR], ele sai', diz Carol| Power Couple

A reunião na Suíte Power está cada vez maior. Além de Tali e Rafa, e Carol e Radamés, agora, Rayanne e Victor e Silvia e André se juntaram para falar sobre a formação da DR desta quarta-feira (28). A judoca acredita que nesta semana, se Dhomini bater com qualquer um na DR, ele será o eliminado. "Por tudo o que ele fez aqui, eu acredito e espero também que ele saia. E é aquele negócio, se deixar passar..." completou Carol, dando a entender que, provavelmente, a briga entre eles entre em panos quentes e não seja mais pauta no programa.



