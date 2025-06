'Se precisar votar neles, não vou ficar com peso', diz Tali sobre Victor e Rayanne | Power Couple

Tali e Rafa conversaram na manhã deste domingo (8) sobre a possibilidade de votar em Victor e Rayanne nas próximas DRs. Durante a conversa, a produtora demonstrou não ver problema nisso: “Se precisar votar neles, não vou ficar com peso nenhum", afirmou. Tali ainda falou para Rafa que motivos para o voto não faltariam, já que a dupla deu o poder das Esferas para Gretchen, desafeto da produtora no jogo.



