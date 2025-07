Será que o Dhomini vai para a final?' questiona Carol em conversa com aliado | Power Couple

A final do Power Couple está se aproximando e os casais não escondem a ansiedade. Carol convesou com Rada, Tali e Rafa na manhã deste domingo (6) sobre a possibilidade de Dhomini avançar no jogo por conta do bom desempenho que ele costuma ter em provas. "Será que o Dhomini vai para final?", questionou. O quarteto diz que é importante ir bem no próximo desafio para não estarem juntos na DR.



