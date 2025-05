Silvia diz que até Sandy perderia o controle no lugar de Rayanne | Power Couple

Em conversa na lavanderia, neste domingo (18), Rayanne elogiou o jeito de Silvia se posicionar contra seus adversários sem perder o controle. “Hoje me tiraram da minha elegância”, brincou a atriz. Silvia se mostrou empática com o ocorrido e acrescentou: “Eu estava falando para a Tali que até a Sandy, do Sandy e Junior, que eu invejo a postura dela, acho ela plena, elegante, aqui ela ia mandar os outros para o car**”, disparou arrancando gargalhadas de Victor.



