Silvia e Tali desconfiam de aproximação de Adriana | Power Couple

A conversa sobre prioridade e jogo se iniciou com Silvia alertando para Tali sobre uma desconfiança que ela tem contra Adriana. A produtora de eventos afirmou que estava sendo usada pela influenciadora, e sussurrando, ela perguntou para Tali se podia confiar em Adriana. "As vezes eu tô trazendo uma informação aqui, que pode ser passada pra eles [outro grupo] no natural, e 'eles' remexerem uma situação que vai me deixar como a fofoqueira", completou Silvia. Concordando com ela, Tali reforçou que, aparentemente, Silvia está sendo usada. "Ou ela [Adriana] está te usando para passar informação, ou ela tá tentando te manipular para tentar te puxar para ela", completou Talira.



