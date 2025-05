‘Somos um casal que não mistura as coisas’, afirma Gretchen | Power Couple

Na noite deste domingo (11), Gretchen e Esdras conversaram com Carol e Radamés sobre a relação deles dentro da Mansão. Ao ser questionada sobre a proximidade da dupla de atletas com Tali e Rafa, a dançarina afirmou não ter nenhum problema quanto a isso, e ainda garantiu que não haverá ataques e ofensas por parte deles. A cantora ainda afirmou que sua antipatia por Tali é devido às atitudes e necessidade da produtora de aparecer na mídia.



