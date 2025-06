Tali e Carol comentam e especulam sobre discussão entre Nat, Eike, Adriana e Victor | Power Couple

Depois de tomar conhecimento sobre como se iniciou a discussão entre Nat, Eike, Adriana, Victor e Ray, na manhã desta terça-feira (24), Tali e Carol comentaram o ocorrido durante uma conversa no quarto Abacaxi. Junto com Rafa, elas especularam a possibilidade do atrito ter sido tudo planejado de antemão. "O jogo da Adriana e do Dhomini é por debaixo dos panos", avaliou a judoca.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.