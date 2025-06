Tali e Carol falam sobre fofoca envolvendo Gretchen | Power Couple

Tali e Carol comentaram na tarde desta segunda-feira (2) o fato de Dhomini ter citado uma fofoca envolvendo Gretchen durante embate com Victor no Quebra Power. Elas estão desconfiadas do envolvimento de Victor na história.



