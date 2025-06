Tali, Rafa e Radamés surpreendem Carol com café da manhã na cama | Power Couple

Na manhã desta segunda-feira (30), Tali, Rafa e Radamés surpreenderam Carol com um café na cama. Mas a visita ao quarto não foi nada comum: os três entraram ao som de música e com uma coreografia animada, em uma apresentação de bom dia para a judoca. Durante a brincadeira, Tali disparou, rindo: "Aproveitar cada minuto nessa casa e dominar o mundo".



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.