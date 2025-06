Tali se irrita com alfinetada e chama Eike de falso e arrogante| Power Couple

Os ânimos ficaram alterados na noite deste domingo entre Tali e o casal Nat e Eike. A produtora ficou irritada após ouvir do casal que ela e Rafa estão sem enredo no jogo. Para rebater o comentário, Talira disse que Eike e falso e arrogante.



