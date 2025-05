Tali se irrita com fala de Esdras sobre Rafa | Power Couple

Rafa e Esdras conversaram na tarde deste sábado (10), para o marido de Gretchen explicar e se desculpar pelo o que havia dito sobre a profissão do repórter. Ao saber o assunto em pauta, Tali se irritou e ficou indignada com a fala do músico. "Todo mundo está aqui por causa da profissão", disse a produtora. Rafa afirmou que ficou em choque quando ouviu a explicação e que não entende o porquê de Esdras o atacar.



